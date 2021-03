Osmidílný seriál DOTA: Dragon's Blood už dnes na Netflixu

Seriál DOTA: Dragon's Blood byl vytvořen společností Valve ve spolupráci s Netflix Animation, přičemž samotné produkce se ujal Ashley Miller. Ten je známý zejména díky filmům Thor nebo X-Men: First Class. Animák DOTA: Dragon's Blood byl vytvořen ve Studiu MIR (Jižní Korea), ve kterém vznikly například počiny The Legend of Korra, Young Justice: Outsiders, nebo Voltron: Legendary Defender.

Vydání seriálu zaznamenalo i jeden neočekávaný návrat. Legendární Basshunter totiž propůjčil svůj song DotA a my se tak v myšlenkách mohli vrátit zpět do roku 2006, kdy tahle "pecka" vyšla. Seriál jako takový je vydán v dvanácti dabovaných jazycích a třiceti s podporou titulků.

Dle názvu první série "Book 1" se dá také odvozovat, že nás v budoucnu čeká více, než jen těchto osm dílů. Co si o seriálu myslíte vy? Podíváte se na něj, nebo si radši počkáte na konkurenční dílo z per studia Riot Games, které by se v tomto roce mělo také objevit?