Ostuda na profesionální scéně CS:GO, známí hráči používali rasistické výroky

Toxicita není ve hře nic neobvyklého. Zvlášť poté, co se CS:GO stalo “free-to-play” hrou je více než běžné, že na serverech narazíte na hráče, kteří hru vědomě kazí a nadávají všem kolem sebe. Přesně tak tomu bylo v chatu, který byl poté zveřejněn na Twitteru jedním z hráčů.

sick player you got there @DepthEsports

"you guys were not raped as children" -snav

this is the future of NA csgo pic.twitter.com/8YN9xHzqYV