Pákistán i nadále zakazuje PUBG v celé zemi

Tamní telekomunikační úřad (PTA) včera v oficiálním prohlášení rozhodl, že hru nebude nadále možné oficiálně dohledat. Toto prohlášení přišlo čtyři dny poté, co nejvyšší soud Islamabádu vynesl rozsudek, že se hra musí okamžitě povolit. Soud se také domáhá vysvětlení ze strany telekomunikační společnosti. Ta má odpověď na to, jaké jsou důvody toho, že hru zabanovala.

Press Release: PTA has issued a detailed order regarding blocking of online game PlayerUnknown's Battle Ground. The order has been issued in accordance with Islamabad High Court's orders after a hearing conducted by PTA on July 9 & in accordance with the provisions of PECA 2016. pic.twitter.com/cRyYzMVizN