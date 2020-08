Panda Global přichází s prvním profesionálním týmem hry Fall Guys

Esportová organizace Panda Global oznámila vytvoření prvního profi týmu této hry. Esport Fall Guys je tady! S příhodným názvem Fall Pandas přichází na scénu skupina streamerů, profi hráčů a nadějných talentů, tak by se dal ve zkratce nový tým popsat. Streamer Zak "Coney" Zeeks jako kapitán. Coney se již teď ve svém biu nazývá "Fall Guys světovým šampionem", po vítězství turnaje zvaného Friday Fenzy. Kompletní soupisku oznámili Fall Pandas prostřednictvím svého twitterového účtu.

Fall Pandas se zúčastní nadcházející akce Twitch Rivals, která se bude konat tento pátek. Devatenáct týmů se porve o vítěznou korunku v deseti kolovém zápase Fall Guys. Tým, který získá nejvíce bodů přepočtených na počet hráčů se utká o celkovou výhru 7,000 dolarů.

