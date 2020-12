Paříž pokrytá hologramy, i tak vypadá pocta esportovému hráči

Esportová organizace Team Vitality oznámila prodloužení kontraktu s dvacetiletým Mathieu “ZywOo” Herbautem. V týmu by měl setrvat až do roku 2024. Francouzská CS:GO scéna přijala novinku s nadšením a jako poděkování rozmístila po celé Paříži hologramy s fotkou této esportové legendy. K nalezení byly například na Panthéonu, Trocadéru nebo Montmartru.

Vitality ZywOo secured until the end of 2024



That called for some fancy celebrations in Paris right?



The time has come to give major esports news the exposure it deserves! pic.twitter.com/Bxb0b5C5U5