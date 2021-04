Pentakill je zpět! Metalová virtuální kapela zahraje na trunaji Mid-Season Shodown

Ukázku nové skladby zahrají Pentakill už dnes večer v rámci finále americké nejvyšší ligy v League of Legends. Pentakill zahrají naživo v čele s Norskou rockovou legendou Jørnem Landem a dle všeho se můžeme těšit na několik překvapení.

Pentakill mají aktuálně na kontě dvě metalová alba. První jménem "Smite and Ignite" vyšlo už v roce 2014 a to druhé "Grasp of the Undying" o tři roky později. Úspěch celého projektu pak můžeme skvěle vidět na číslech shlédnutí v rámci platformy YouTube. Ty se totiž derou ke sto miliónům zhlédnutí skrz všechna videa a na návrat tohoto uskupení tak zcela jistě čekalo mnoho fanoušků.