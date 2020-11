Perkz, Bjergsen, Rekkles - Evropské legendy a jejich budoucnost

Americký Sen

Luka "Perkz" Perković, jméno, které rezonuje každým, kdo alespoň jednou v životě sledoval profesionální scénu League of Legends. Legenda týmů G2 Esports, která má na svém kontě nespočet vítězství evropského poháru (EU LCS a LEC), druhé místo na Mistrovství Světa a dvě účasti v semifinále. Mnohýma nazývaný nejlepším hráčem západní scény a zcela jistě jedním z nejlepších hráčů světa. No a právě tento hráč se rozhodl udělat něco možná nečekaného pro evropské fanoušky, ale zcela logického pro něho samotného. Přestoupit.

zdroj: Youtube

Jak už jsme výše zmínili, Perkz doopravdy vyhrál skoro vše, co bylo možné. To jediné, to hlavní co mu však chybí, je pohár šampiónů z Mistrovství světa. A i přestože se G2 Esports podařilo dostat minulý rok do finále a tento rok do semifinále, vždy se našel ten jeden jediný lepší tým, který je porazil. Zde si musíme připomenout, že samotný Perkz v posledních dvou letech (s jednou pauzou) hrál na pozici AD Carry a to jen z toho důvodu, že chtěl mít ve svém týmu středové hráče Capse.

Co se na první pohled ukázalo jako úspěch a obrovský ústupek právě Perkze, se po dvou letech zdá, jakoby jednoduše nestačilo. Perkz chce vyhrát a chce vyhrát právě ze středové linky, ne jako mnohdy hru neovlivňující AD Carry, možnost měl tedy jedinou. O Perkzově přechodu se mluvilo poslední měsíc, byly zde mnohé možností jako Team Fnatic, Vitality, TSM, Immortals, 100 Thieves či Cloud9 a právě ten poslední, byl Perkzovou volbou.

Celkovou částku prodeje společně s tříročním platem sice neznáme, nicméně odhady se pohybují někde od 6 - 12 milionů dolarů. Což je samozřejmě obrovská částka, pro západní scénu zatím zcela nevídaná a pro evropské fanoušky trošku smutná, jelikož drancování a zkupování našich hráčů americkými týmy dále pokračuje. Uvidíme tedy, jestli Perkz přinese Americe štěstí nebo podlehne dolaru a výhra se pro něj stane jen zpříjemnění všedního dne. Přeci jenom by nebyl prvním hráčem, kterému se něco podobného stalo, kalifornské pláže dokáži ve výsledku učarovat každého.

Odchod Legendy

Dalším z evropských hráčů, které Amerika koupila před několika lety, je Bjergsen. Mladý dánský hráč ihned po přestupu v roce 2013 dominoval League of Legends americkou scénu a do dnešní doby je považován za jednoho z nejlepších. Nástupce Reginalda v TSM však nikdy nedokázal obstát na mezinárodní scéně a poslední výprask z Mistrovství světa, ve kterém TSM vypadlo po prohnaných skupinách 0:6, už jen ukázalo na konec kariéry této Legendy.

Tým, jenž se tak sedm let vždy točil kolem tohoto dánského hráče, najednou dostal nový dech. Kam ale jít dál? Nakonec to tedy vypadá, že z letošní soupisky v týmu zbyde pouze jungler Spica a Bjergsena na středové lince nahradí další evropský hráč - Power Of Evil. Na pozici AD Carry pak uvidíme čínského hráče SwordArta z týmu Sunning, který se tento rok dostal až do finále Mistrovství světa, kde podlehl korejské raketě Damwon Gaming.

Zkušený 23 letý hráč z Číny tak nahradí hráče DoubleLifta a my jsme velice zvědaví, jak se zvládne adaptovat nejen na americký styl hry a jazyk, ale zejména na americkou kulturu, která je s takovým přestupem zcela jistě svázána. Po pár letech americké nudy, tak přichází v celku zajímavá podívaná.

Zrada?

Posledním, ale za nás možná i tím největší šokem roku, je zcela jistě Rekklesova cesta do G2 Esports. Podobně jako Perkz se tento zkušený hráč rozhodl, že účast v semifinále ani finále na Místrovství světa mu jednoduše nestačí a že před odchodem do herního důchodu chce přeci jenom zvednout nad hlavu tu nejcennější trofej.

Proč tedy zrada? Rekkles je pro Fnatic něco jako Messi pro Barcelonu a podobný přestup se po osmi letech v jednom týmu tak zradou může určitě zdát. Rekkles v týmu G2 Esports nahradí právě Perkze a doplní tak hvěznou sestavu, která se v posledních dvou letech vždy dostala skoro na vrchol League of Legends nebe. Vidíme tak tým, který má zcela jistě na to vyhrát evropskou soutěž (spíše se to u něho předpokládá) a potenciál, který bez většího přehánění dosahuje i na mistrovský titul.

Pokud se tedy poštěstí a my doufáme, že ano. Mohli bychom ve finále Mistrovství světa 2021 vidět proti sobě stát Perkze (Cloud9) a Capse, Rekklese, Jankose, Mikyho a Wundera (G2 Esports). Evropské hráčské legendy, které se nesmazatelně zapsaly do historie esportového světa. Otázkou tak zůstává, zda dokáže Perkz obstát proti svým bývalým spoluhráčům. Jsme na to velice zvědaví.