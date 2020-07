Perkz se po smrti otce vrací do sestavy G2 Esports

Právě dva týdny zpět Perkz oznámil, že si dává pauzu od profesionálního hraní League of Legends kvůli neschopnosti zvládat ohromné množství stresu. Není se čemu divit, letní sezóna je pro G2 velkou zkouškou, a i přestože si celek nevede vůbec špatně, nedokázal prozatím navázat na minulé úspěchy. Navíc k tomu všemu Perkz pár týdnů zpět oznámil, že mu umřel otec. Spojení těchto dvou faktorů tak nejspíš donutilo LEC stálici udělat tento krok.

Time to get back to my lane kingdom #lane #king #game #king is back pic.twitter.com/IhhmVLZmwZ