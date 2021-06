Podvodníci dále ničí PUBG, Tencent zabanoval skoro čtyři miliony účtů

Z dat lze vyčíst, že čínský kolos Tencent od 18-24. Června zabanoval dohromady 3,883,690 cheaterů. Z historie však víme, že podobná čísla nejsou ničím závratná. Hlavně mobilní verze této slavné BR hry se potýká s problémy aplikací třetích stran.

Kupodivu se však ne vždy jedná o hacky zajišťující lepší střelbu nebo viditelnost. Velké možností banů míří na účty, které si vyměnil\ model svého charakteru za jiný. Velké množství takových hráčů pak můžeme najít zejména ve vyšších divizích kompetitivního hraní.

The BanPan is back! From June 18th through 24th, we permanently banned 3,884,690 accounts from accessing our game. The main reasons were:

❌ Modification of Character Model

❌ Other Hacks

❌ Speed Hacks/X-Ray Vision



Learn more https://t.co/YdeCgfdOcr #PUBGMOBILE #BanPan pic.twitter.com/BSRo9sHjs4