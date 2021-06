Pomohl vybrat 600 000 dolarů na charitu, následně mu streamovací platforma zakázala účet

İsmailсan "XANTARES" Dörtkardeş je členem německého týmu BIG a ve volném čase se věnuje streamování. Na platformě Twitch si v letošním roce vysloužil už druhý zákaz, důvod obou z nich je neznámý. Rozhodnutí udělit hráči druhý trest přišlo poté, co BIG dokázal vybrat přes dvanáct milionů korun pro neziskovou organizaci International Medical Corps, která pomáhá obětem zasaženým konfliktem či jinou katastrofou.

WINNERS OF @gwbps



Everybody wins today! Great Counter-Strike and 600,000$ for @IMC_Worldwide. GGWP @FURIA! #GWBPS #NoOneLeftBehind pic.twitter.com/cVuvOtcwRl