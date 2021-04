Populární streamer se pochlubil diamantovou myší, jejíž cena přesahuje dva miliony korun

Summit patří k nejsledovanějších streamerům na platformě Twitch. Bývalý profesionální hráč Counter-Strike: Global Offensive získal velkou fanouškovskou základnu díky svému jedinečnému a zábavnému obsahu o hrách. Jeho popularita přilákala i nespočet sponzorů, kteří pomocí Jaryda propagují své vlastní produkty. Diamantová myš ale patří k těm nejzajímavějším předmětům, jaký se ve světě influencerů v poslední době objevil.

Sorry for being late. Was picking up this bad boy. @finalmouse pic.twitter.com/MbuNqnjyPM