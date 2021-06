Potvrzeno, Schalke 04 nabízí slot v LEC za 30.000.000 €

V roce 2019 se původní evropská liga "EU LCS" proměnila do dnešní franšízové se jménem LEC. Zatímco původně se týmy do ligy dostávali skrze svůj um, dnes je situace krapet jiná a týmy si místo v nejvyšší evropské soutěži kupují. Důvodů to má hned několik, ale ten asi nejdůležitější je zapamatovatelnost týmů u fanoušků a tedy postupné vytvoření legendárních celků s obrovskou fanouškovskou základnou.

Taková situace pak zaručí větší sledovanost, větší sponzoring a na to navázané věci. Bohužel právě účast v LEC něco stojí a tým Schalke 04 (i vzhledem k nezdarům jejich fotbalové sekce) je tak nucen ligu opustit. Částka třiceti milionů dolarů však není vůbec malá a my se tak můžeme pouze domnívat, který z dalších gigantů esportu místo v LEC chce.

zdroj: hotspawn.com

Samozřejmě, může se jednat o organizaci ze zcela jiného odvětví. Právě u evropských fotbalových týmů nadšení pro esport v posledních letech prudce roste. Osobnosti jako Backham s jeho týmem Guild by se mohl o podobnou nabídku zajímat. Esport se už neodmyslitelně stává součástí světové mainstreamového dění.



Co myslíte vy, kdo obsadí volnou pozici v evrospké nejvyšší lize?