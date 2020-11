PowerOfEvil dle zdrojů přestupuje do TSM

Poté co Søren “Bjergsen” Bjerg, dánský hráč dlouhodobě žijící v USA a jeden z majitelů celého týmu TSM, ohlásil odchod do hráčského důchodu (nově bude celému týmu koučovat), začalo se ve velkém spekulovat, kdo by ho mohl nahradit. Dle reportéra Jacoba Wolfa prý tuto nabídku dostal hráč celku FlyQuest - PowerOfEvil

Sources: @PowerOfEvilLoL notified @TSM Tuesday that he will sign with the team as their new mid laner at the opening of the League of Legends Free Agency window on Nov. 16 at 7 p.m. ET.



PowerOfEvil chose TSM over @EvilGeniuses, who have been aggressive in the mid lane market.