Přechod hráče CS:GO "Nika" z FaZe do G2 Esports potvrzen!

Nikola "Niko"Kovač, hvězdný střelec doplnil poslední skládačku puzzle a šestičlenný tým G2 Esports je hotov. Niko přišel do FaZe roku 2017 a honosil se titulem nejlepší hráč na světě. I přestože tým v roce 2017-2018 sbíral mnohé trofeje, poslední dobou jejich souhra haprovala a NiKo se tak rozhodl k dalšímu posunu ve své kariéře.

I'm really excited to announce that I will be joining @G2esports and I can't explain how happy I'm that I will be playing with @G2huNter and rest of the guys from now on. I'm coming to this lineup with the goal to bring them back to the top and make sure to stay there. #G2WIN https://t.co/2zbFWwsqOd