Předvedl fantastický výkon a přilákal k obyčejnému zápasu sto tisíc diváků

Zápas v lize "FACEIT Pro" přilákal díky ukrajinskému hráči obrovský počet sledujících. Během hry se mu podařilo vystřílet neuvěřitelných 69 fragů. Profesionálové vnímají ligu FACEIT spíše jako místo pro relax, zápasy zde hrají především pro radost, díky Oleksandrovi a jeho výkonu ovšem i obyčejné FACEIT utkání přineslo řadu fascinujících momentů.

Oba týmy se mohly pyšnit velkými jmény. Po boku s1mpla se postavil Gabriel “fallen” Toledo, spolu čelili dvojici "tabseN" a "XANTARES". Díky řadě známých jmen a výkonu Oleksandra se utkání dostalo na přední příčky streamovací platformy Twitch a přitáhlo pozornost sta tisíc diváků.

Byla to opravdu zábavná podívaná, zápas šel do prodloužení a nabídl celkem šest kol navíc. Do úspěšného konce jej dotáhl především s1mple, který měl na celkové výhře 28-25 značný podíl.

FACEIT Pro League, zkráceně FPL, je platforma, kterou využívá valná většina “lepších” hráčů, kteří se nechtějí potýkat s cheatery a mají rádi pořádný kompetitivní zážitek. FPL nabízí i zajímavé finanční odměny, dává proto prostor začínajícím profesionálům nejen proniknout do světa esportu, ale také si i něco vydělat.