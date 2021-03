Přelomová herní akvizice, vydavatel hry Fortnite kupuje animovaný trhák Fall Guys

Herní gigant Epic Games se rozhodl vstoupit do společnosti Mediatonic, tu reprezentuje především úspěšný titul Fall Guys. Hra byla vydána v létě 2020 a během svého krátkého působení ovládla streamovací platformy a pyšní se milionovými prodeji. „Tohle je pro Fall Guys obrovské vítězství. Od vydání hry jsme do ni investovali absolutní maximum. Náš tým se rozrostl z 35 lidí na 150+. Je zde ale ještě mnohem více, co bychom pro hráče chtěli udělat,” zní oznámení ze strany tvůrců Fall Guys.

