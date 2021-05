Přestoupíš, nebo letíš, oznámilo vedení evropského týmu svému hráči

Po týdnech spekulací máme konečně potvrzení, na které jsme všichni čekali. Gabriel "Bwipo" Raunahradí nahradí dnes už bývalého spoluhráče jménem Oskar "Selfmade" Boderek na pozici junglera. Situace je to nevídaná hlavně kvůli tomu, že běžně k podobným "role swapům" (změnám role) nedochází. S celým přesunem do jungle se ještě ke všemu váže jistá kontroverze. Právě dle twittrovému příspěvku bývalého junglera měly totiž Bwipovi být nabídnuty dvě možnosti, buď zmíněný přesun nebo odchod z týmu.

Naposledy jsme v pak našich vodách mohli podobný přechod na jinou pozici zažít u Perkze, který se přemístil z pozice marksmana zpět na středovou linku. Na horní linku se pak místo Bwipa dostaví hráč Adam, známý především z evropské ligy EU Masters, ze které vzešli například také čeští hráči Carzzy nebo Humanoid.

Tato novinka logicky musela počítat také s odchodem junglera Selfmeda. Polský jungler známý svým břitkým humorem a nekompromisními herními zkušenostmi se nakonec připojuje k týmu Vitality, kde bude hrát po boku bývalého spoluhráče a marksmana z dob SK Gaming jménem Jus "Crownshot" Marucis.

