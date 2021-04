Příliš vysoký jas obrazovky připravil Minecraft hráče o první místo a dvanáct tisíc dolarů

Twitch Rivals: Minecraft Mystery Games se zúčastnilo šestnáct týmů složených z různých obsahových tvůrců. Cílem turnaje bylo soupeřit ve třech odlišných Minecraft módech a získat co nejvíce bodů.

Tým Tunera Tenneye - Tfue, získal celkem 45 bodů a v celkovém součtu se umístil na prvním místě, následně do výsledků vstoupila pravidla.

WE JUST WON TWITCH RIVALS AND THEY DISQUALIFIED US BECAUSE MY BRIGHTNESS WAS TOO HIGH????

Tým Twitch Rivals přezkoumal stížnost týkající se herního nastavení Tunera. Dle ní měl mít nastavený jas tak vysoko, že mu to dávalo výhodu oproti ostatním hráčům, konkrétně měl větší přehled o tom, co se děje na mapě pod vodou. Aby hráč k takovému rozdílu přišel, musel si upravit herní soubory. Pravidla ale hovoří jasně, hráči musí použít “Vanilla” Minecraft bez jakýkoliv módů nebo doplňků.

So Tfue's team got dropped from 1st to 3rd in Twitch Rivals because of FullBright. Thoughts? The rules did make clear "Vanilla". You can set this brightness by editing the options.txt file without a mod, but you can't get this w/ just in-game settings. What do you think? pic.twitter.com/b9HMKhIzH2