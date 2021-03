Profesionální hráč se během zápasu urazil a odešel, jeho tým ale nakonec dokázal zvítězit

Celky se střetly v rámci turnaje Dreamhack Masters Spring 2021. Ve třetí rozhodující mapě byl Nordavind nezastavitelný a soupeři nedal prostor k nadechnutí. Dominantním výkonem si Nordavind vybojoval match point, za stavu 15-9 ale přišel zlomový okamžik. Owen “smooya” Butterfield, hráč týmu Movistar, už nevěřil, že by jeho tým dokázal kolo zvrátit. Movistar se nacházel v pozici 1v3, poslední přeživší Alejandro “mopoz” Cano se ale narozdíl od svého parťáka nevzdal. Zatímco “smooya” zápas opustil, “mopoz” odvrátil match point a tři protivníky nemilosrdně porazil.

Smooya byl následně donucen se k zápasu znovu připojit, což je samo o sobě vcelku ostudný moment, ale aby toho nebylo málo, zápas se ještě značně zamotal. Tým Movistar vstal z mrtvých a celý zápas nakonec odvrátil ve svůj prospěch. Třetí mapa skončila v prodloužení 19-16 pro Movistar.

He's human, he did it wrong and it won't happen again, he learned about this situation and we don't have anything bad towards him everyone in this world did it or where close to do it sometime, we fail and we learn https://t.co/6ILLCCPyrf