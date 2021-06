Profesionální hráč urážel pořadatele turnaje a loučí se tak s celou kvalifikací

Zellsis se nevybíravě vyjadřoval o pořadatelích turnaje, čímž porušil pravidla společnosti Riot a z první Challenger otevřené kvalifikace byl nekompromisně vyřazen. K situaci se vyjádřil i šéf Valorant Esports Alex Francois, který zdůraznil, že týmy a jejich členové musí udržovat integritu a sportovní chování za jakékoliv situace.

Co přesně Zellsis o pořadatelích řekl, není veřejně známo, pokud ve svém nevhodném chování bude pokračovat, trest se zpřísní a jeho tým Version1 by mohl následně platit i tučnou pokutu.

Celek Version1 se na sociálních sítích omluvil za Jordanovo chování a trest hráče přijal. Na následující kvalifikaci využije náhradníka.

Riot has suspended Zellsis for an inappropriate comment at Masters in Iceland. Version1 and Zellsis regret the incident and apologize to Riot staff. We accept Riot’s decision and will be playing with a sub for the first open and closed qualifiers of stage 3 of VCT.