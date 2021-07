Profesionálním esportovým hráčem můžete být klidně v padesáti, myslí si slavný streamer

Svět esportu je stejně jako ten sportovní velmi kompetitivní a mnohdy nutí i kvalitní hráče k dřívějšímu odchodu ze scény. Ve skutečnosti končí s profesionální kariérou mnoho těch, jejichž věk se blíží třiceti a to jednoduše proto, že nestíhají držet krok s konkurencí.

Zatímco někteří tvrdí, že mladší hráči mají vždy rychlejší reakce, shroud oponuje tím, že se i starší profík může stále držet na vrcholu. Na otázku do kolika let si myslí, že je hráč schopen profesionální kariéry odpověděl, že padesát let bere jako pomyslnou hranici. “Pokud začneš hrát brzo a dejme tomu v šestnácti/sedmnácti letech dosáhneš na profesionální úroveň, tak se na ni můžeš udržet klidně do padesáti a stále budeš hrát na vysokém levelu,” sdělil svým sledujícím.

Jedná se o zajímavou poznámku, protože věk hráčů je často zmiňován, když dojde řeč na dovednosti a zkušenost. Zatímco schopnost reagovat se s postupem času sníží, odhodlání a tvrdá práce mohou přetrvat. “Ano jistě, rychlost reakcí se může snížit, ale věřte mi, že budete stále na nejvyšší úrovni pokud vás neopustí vášeň a motivace se zlepšovat,” dodal streamer.