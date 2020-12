První velký turnaj ve hře Valorant vyhrály týmy Heretics a 100 Thieves

Největší překvapení se konalo v Evropě, kde "Team Heretics" porazil oba favority Team Liquid a G2 Esports, aby se ve finále utkal s taktéž méně známým týmem SUMN FC. Zajímavostí zde je, že právě SUMN je tým bez organizace a dokázal se tak dostat do prestižního finále tzv. odspoda.

Samotné finále pak bylo taktéž napínavé, i když zejména na druhé mapě ukázal Team Heretics převahu v taktice i skillu, čímž si odnesl vítězství celého turnaje za stavu 3:1. Nemyslíme si však, že budou mít hráči SUMN FC vzhledem k výsledkům problémy s hledáním organizace.

¡CAMPEONES DE EUROPA!



After defeating Team Liquid, G2, and Sumn, we are your EUROPEAN FIRST STRIKE CHAMPIONS!



This was just the start of a very special team. Gracias a todos por el apoyo #VamosHeretics