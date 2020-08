PUBG Mobile anti-cheat zabanoval více než dva miliony účtů

PUBG oznámilo přidání nového anti-cheat systému prostřednictvím sociálních sítí. Následně došlo během pouhého týdne k zabanování celkového počtu 2,273,152 účtů a 1,424,854 zařízení, na kterých byly detekovány různé typy cheatů.

From August 20th to August 27th, 2,273,152 accounts and 1,424,854 devices have been permanently suspended from accessing our game, out of which these are the reasons:



⬜ 12%: Speed Cheats

⬜ 22%: Other

⬜ 27%: Auto-Aim Cheats

⬜ 32%: X-Ray Vision pic.twitter.com/0U7JFeSxtF