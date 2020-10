PUBG Mobile vydělalo v září více než 200 milionů dolarů

Samotná hra má pak meziroční růst 13.3%, většina tohoto zisku přichází z jejich čínské lokalizace, která zajišťuje 56.4% celkové revenue. Na druhém místě je poté až USA s 12.4%. Celkový nárůst je ohromující hlavně vzhledem k tomu, že PUBG Mobile v nedávné době opustila indická základna, jelikož hra byla v celé zemi zakázána.

Nejvýdělečnější mobilní hry za měsíc září | zdroj: SensorTower

Nejvíce rostoucí a také nejúspěšnější hra v minulém měsíci s názvem Honor of Kings čínské společnosti Tencent předběhla celou svou konkurenci a to i přestože je možné titul hrát pouze v některých regionech, jako je Čína nebo Taiwan. Jde tedy vidět, jak silným mobilním trhem je právě Čína a nevypadá to, že by se tento trend měl v budoucnu měnit.