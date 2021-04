Radikální změna pravidel Counter-Striku, dříve zabanovaní hráči jsou volní

Až do 15. dubna 2021 platilo nekompromisní pravidlo. Dostali jste VAC ban v CS:GO? Se všemi turnaji sponzorovanými společností Valve jste se mohli rozloučit. Valve se rozhodlo pravidla upravit, nyní platí zákaz účasti na turnajích pro hráče, kteří dostali VAC ban před pěti a méně lety, nebo pokud jej dostali poté, co se vůbec poprvé zúčastnili turnaje, který byl sponzorován Valve. Stále existují i jiné důvody, které mohou zapříčinit zákaz účasti, pro ty ale zůstávají pravidla stejná.

