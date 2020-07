Reckful, slavný streamer WoW, spáchal sebevraždu

Legenda, jinak se o hráči jménem Byron "Reckful" Bernstein nedá mluvit. Byron neměl lehké dětství, v jeho brzkém mládí spáchal jeden z jeho bratrů taktéž sebevraždu, což se na samotném Reckfulovi a jeho druhém mladším bratrovi extrémně poznamenalo. Byron tak stejně jako jeho starší sourozenec začal trpět depresemi a sám mnohokrát uvedl, že bratrovu smrt nikdy nedokázal překonat.

My baby brother Byron @reckful is gone. RIP. He left in a similar way as my older brother Guy. I’ve no siblings left.



If you have stories and pictures of him, please share them. pic.twitter.com/11sNZkNxFy — Gary Bernstein (@Gary_Bernstein) July 2, 2020

Na přelomu dvacítky se však zdálo, že se Reckfulovi obecně daří, našel si přítelkyni, dostal se několikrát na Blizzcon, stal se základem WoW komunity a byl jeden z prvních velkých streamerů na platformě Twitch. Právě Reckful totiž vymyslel to, čemu dnes říkáme "donate", nebo-li příspěvek, který streamer na přímo dostane od diváka a objeví se vizuálně na jeho streamu. Právě tato na první pohled maličkost tak začátkem minulého desetiletí nastartovala Twitch takový, jaký ho známe dnes.

Situace se však právě od rozchodu s Jennou o dost zhoršila, Reckful dostal perma ban na WoW a stáhl se do ústraní. Občasné streamy, které mezi sebou měly i mnoho měsíční prodlevy, ukazovaly na realitu, kterou musel sám Byron zažívat.

spent almost a decade together. i'm so glad we reconciled and had the opportunity to become friends again. you were one of the only people who truly understood me. i don't even know how to process this. my best friend is gone. pic.twitter.com/4FVNlOytlR — Jenna W. (@lilgingerb) July 2, 2020

Nechci zde však zacházet do detailů Byronova života, pokud vy sami Reckfula neznáte, doporučuji tento dokument, který shrnuje jeho životní historii. Co bych však rád zminil, je to, jaký obrovský efekt měla Byronova sebevražda na celou herní komunitu. Streameří po celém světě vytvářejí charitativní streamy na podporu institucí, které právě s fenoménem sebevražd bojují. Z českých například náš největší streamer Agrealus, kterému se na Linku bezpečí podařilo vybrat okolo 100.000,-Kč.

Co však ještě více ukazuje na to, jakou osobností Reckful byl pro videoherní svět a komunitu, jsou desetitisíce lidí napříč celým světem ve hře World of Warcraft, kteří Byronovi vzdali hold v samotné hře.

zdroj: Twitch.tv

Reckful byl jednoduše skvělým člověkem (omlouvám se za subjektivní psaní), sám jsem ho, jeho videa a jeho streamy několik let sledoval, a proto nechci psát, co udělal špatně nebo dobře. Důležité je, aby jeho odkaz, který v komunitě měl a jeho boj s depresí poučil společnost jako takovou. Mnohdy se totiž v naší kultuře poukazuje na problémy fyzické, ale ty duševní nejsou brány ani trošku vážně.

Na první pohled spokojený a usměvavý člověk totiž může hluboko uvnitř zažívat muka, která si nikdo jiný nedokáže představit a pochopit.