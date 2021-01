Riot Games chtějí bojovat s toxicitou hráčů ve Valorantu

Toxicita ve Valorantu je dlouhodobým problémem (podobně jako v League of Legends), a Riot Games proto vytahují nové způsoby, kterými chtějí s nekalým chováním bojovat. Ian "Brighteyez" Fielding ve svém příspěvku na Redditu rozebírá možnou prevenci a tresty toxických hráčů. Zmiňuje především kroky, které budou penalizovat už jednou potrestané jedince. Ti by mohli dostát zákaz hraní rankedů až na budoucí dva až tři patche (aktualizace). Tímto způsobem se chtějí Riot Games zbavit nepříjemných hráčů především v kompetitivním hraní, které je samozřejmě toxicitě více nakloněno.

