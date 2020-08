Riot Games lákají na novou hrdinku přes sociální síť Twitter

Riot se k celé situaci prozatím nevyjádřil a vlastně nemáme žádné informace k této nové hrdince. Avšak účet na platformě Twitter a Instagram se jménem Seraphine je v posledních dnech velice aktivní s několika obrázky a vyjadřováním, jakoby se jednalo o reálnou osobu.

i usually have to wait a year before i like a photo of myself. in the moment it's hard to appreciate where i'm at, but now that i've grown, i miss her :') pic.twitter.com/x9YBCTWcp8