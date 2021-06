Riot Games o novém agentovi a nadcházející aktualizaci Valorantu

John "MEMEMEMEME" Goscicki, producent hry Valorant se v posledním příspěvku v rámci "State of the Agents" zaměřil na aktualizace starých charakterů a odkryl nám zajímavou informaci o agentovi novém. Ten dle dostupných informací přijde s aktualizací 3.0 společně se změnou další hrdinů - Breach, Skye, Yoru a Astra.

Our Character Producer @RiotMEMEMEMEME goes into planned 3.0 Agent changes and who’s coming in Episode 3.

