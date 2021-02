Riot Games oznámili nový program pro rovnost žen ve Valorant komunitě

"Valorant Champions Tour Game Changers" (VCT Game Changers) je program a hlavně iniciativa snažící se o posílení vlivu a účasti žen a menšin v esportu. VCT Game Changers dá ženám a menšinám možnost účastnit se turnajů a kompetitivního žebříčku. Právě Riot Games tak chtějí zvýšit důraz na diverzitu v esportu a herním odvětví obecně.

Introducing #VCTGameChangers: a new program creating new opportunities and exposure for women and other marginalized genders within VALORANT esports. pic.twitter.com/oFhV6Ba2a9