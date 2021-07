Riot Games představuje The Sentinels of the Light, událost zasahující do všech her studia

The Sentinels of Light event se dostane do her League of Legends, Wild Rift, TeamFight Tactics, VALORANT a Legends of Runeterra. Riot Games se tak pouští do zatím pro studio neprozkoumaných vod, jelikož event zasahující do všech vydaných titulů se zatím v posledních dvou letech neobjevil. Právě v tomto časovém období vydalo studio Riot Games všechny výše zmíněné tituly kromě původního League of Legends.

Samotná událost se zaměří na postavy jménem Lucian a Senna a jejich snahu získat parťáky v boji proti "Ruined Kingovi" jménem Viego, který ohrožuje svět Runeterry. Událost přinese nové skiny, rozšíření příběhu a celkově mnoho odměn pro všechny hry pod hlavičkou Riot Games. Studio totiž nezahálelo a ohlásilo velké množství nového obsahu do všech svých her.

Jedná se o logický krok u všech her vycházející z původní hry League of Legends, zajímavostí je však to, že událost zasáhne i svět VALORANTU, který se samozřejmě odehrává ve zcela jiném universu. I Valorant však dostane skiny zbraní inspirované vizuálem celého eventu.

Riot Games se tak pouští do vod podobných Marvel Cinematic Universu a s příchodem vlastního animovaného seriálu či budoucího MMORPG se celý svět Runeterry zcela jistě ještě prohloubí. Jsme tak velmi zvědaví, kam se až Riot Games se svými projekty dostanou.