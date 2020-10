Riot přichází s novými pravidly pro kompetitivní hraní

Právě včera Riot na svém Twitteru oznámil, že se po vydání agentů dočkáme dvoutýdenního čekání, než je budeme moci hrát v kompetitivních hrách. Co se týče samotných map, ty budou mít toto nastavení posunuté o další dva týdny. Prvně tyto restrikce pocítíme u nové agentky Skye, kterou tedy bude možné hrát až 9. Listopadu a mapy Icebox 24. Listopadu.

We’ve heard questions on when new agents & maps would be esports ready (e.g. First Strike). As we’ve communicated to teams and players: new agents will be available after two weeks in ranked queue, and new maps four weeks in ranked queue. This means…