Riot se snaží najít řešení jednoho z nejotravnějších problémů ve hře Valorant

Designér Jon Walker a producentka Sara Dadasfhar sdělili, že stále ještě nemají kvalitní řešení problému zvaný “smurfing”. V překladu se jedná o situaci, kdy si již zkušenější hráč založí nový profil a následně tak hraje proti slabším hráčům.

Today we let you in on our ongoing plans to squash smurfs, and remind you that, yes, we want a replay system. Read all about it in the latest edition of Ask VALORANT: https://t.co/lzVFOXWH0H