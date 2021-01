Riot ukončil smlouvu s komentátorem, důvodem má být sexuální násilí

Riot Games dnes potvrdili, že se brazilský komentátor League of Legend Gabriel "MiT" Souza neobjeví v nadcházejícím roce 2021, jelikož byl obviněn ze sexuálního útoku na tatérku Danielu Li. Jedná se tak o jedno z více obvinění, které se poprvé ve větší míře objevily ve světě online hraní v minulém roce.

following allegations of sexual assault towards Brazilian League of Legends caster MiT, Riot Games has decided to no longer work with him for the 2021 season, per source. Riot's official statement confirms he will not be working the 2021 season. Globo Esporte's @roque_mn confirms