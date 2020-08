Rogue nebo MAD Lions, kdo vyhraje letní část LEC?

Čtyři týmy už mají Playoff zaručené - MAD Lions, Rogue, G2 Esports a SK Gaming, pokud se navíc MAD Lions dokáží umístit jako první, dostanou volný vstup přímo na Mistrovství světa, konající se v čínské Šanghaji. Naopak tři týmy už se bohužel do Playoff a tím pádem ani na Worlds nepodívají, mezi nimi jsou Origen, Team Vitality a bohužel i Misfits Gaming, za které hraje náš český support Denyk. Ten však mohl výsledky jeho týmu ovlivnit pouze minimálně, protože nahradil původního support letní části Dosse teprve v minulém týdnu.

zdroj: lol.gamepedia.com

Dva Češi (Carzzy a Humanoid - MAD Lions) mají tedy místo v Playoff už zcela jisté. Kdo však stále na svůj osud čeká, je Patrik s týmem Excel Esports. Ti po včerejší porážce od týmu Fnatic, které dorovnalo jejich skóre, musí v dnešních zápase proti G2 Esports excelovat. Což proti mašinérii tak skvělého celku nebude vůbec lehké. Nejzajímavější zápas, který ale dnes uvidíme, je dle mého názoru MAD Lions a Schalke 04.

Ten totiž může určit nejenom vítěze celé letní části (MAD Lions), ale také to, zda Schalke se svými šesti výhrami v řadě dokáži udělat největší comeback, který evropské League of Legends zažilo. Nicméně ani MAD Lions to nebudou mít v případě výhry jednoznačné, prohrát by totiž musel tým Rogue, který se utká v sedm hodin proti týmu Origen, jenž už nemá kvůli neúčasti v Playoff co ztratit. Pokud ale Rogue i MAD Lions své zápasy vyhrají, dočkáme se vyrovnaného skóre a tedy posledního zápasu, který rozhodne o vítězi letní tabulky LEC.

zdroj: Riot Games

Co myslíte, kdo vyhraje letní část LEC? Dostane se Patrik s týmem Excel do Playoff a dokáží Schalke 04 uspět po tak obrovském comebacku? Hodně otázek a odpovědi už dnes večer v 17:00 na twitch.tv/LEC.