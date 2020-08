Rogue to dokázali, jako první tým na světě se kvalifikovali na Worlds

Nedělní večer byl plný zajímavých zápasů a zvratů. MAD Lions skončili na druhém místě, Excel se nedostali do playoff a Schalke 04 dovršili vítěznou sérii a z původně posledního místa na začátku druhé části sezóny se tak podívají do playoff a dost možná i na Mistrovství světa. Gillius, jungler Schalke 04 totiž ukázal, že nejenom on, ale také jeho spoluhráči patří na špičku evropské, ale možná i světové League of Legends scény.

Pokud se však více zaměříme na české hráče, bohužel cítíme mírné zklamání a to ne z jejich výkonu, ale spíše z okolností, které celý split ovlivňovaly. Například tým Misfits, ten se rozhodl vyřadit Denyka ze své hlavní soupisky kvůli hráči jménem Doss na začátku sezóny. Denyk se tak vrátil až na poslední čtyři zápasy, které bohužel kvůli minimu tréninku s týmem nedokázal otočit ve svůj prospěch. Dále zde máme Patrika z týmu Excel, který i přestože celou sezónu hrál naprosto skvěle a vynikal v rámci celého týmu, nedokázal každou hru tzv. "potahat" a těsně mu playoff uteklo.

Naštěstí dva silné želízka v ohni stále máme - Carzzy a Humanoid, dva hráči týmu MAD Lions, kteří byli většinu letního splitu zařazeni mezi nejlepší hráče Evropy. To se sice mírně změnilo za poslední dva týdny, jelikož MAD Lions nedokázalo vyhrát poslední tří ze čtyř her, ale i tak se stále řadí mezi nejlepší týmy Evropy. V playoff pak nesmí chybět stálice G2 Esports nebo Fnatic. Dále se probojovali i SK Gaming a nakonec Schalke 04. Tým, který společně s ADC Neonem (Slovensko) dokázal vyhrát osm her v řadě a dovršil tak největší zvrat v historii evropské LEC.

Co si myslíte vy? Dokáží MAD Lions dosáhnout prvenství?