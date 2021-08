S1mple slaví 5 let u Na’Vi. Na počest dostane celovečerní film

4. srpna uplynulo přesně pět let od chvíle, kdy se Oleksandr "s1mple" Kostyliev připojil k esportové organizaci Na’Vi. Na počest tohoto výročí byl oznámen celovečerní dokument jenom o něm, který nese název S1mple Formula. Snímek mapuje jeho obrovskou roli v získání 13 titulů, které tým drží.

S1mple má podle HLTVprůměrné hodnocení 1,30 v 948 mapách hraných pod Na’Vi. Patnáctkrát se stal nejlepším hráčem turnaje a v roce 2018 byl webem CS: GO zvolen nejlepším hráčem na světě. V letech 2019 a 2020 obsadil druhé místo v žebříčku.

Five years in @natusvincere , how many more to come? @s1mpleO 13 Trophies 15 MVP awards 1.30 Rating ️ 948 Maps ️ #4 in '16, #8 in '17, #1 in '18, #2 in '19, #2 in '20 pic.twitter.com/QoETBuIBo3

V upoutávce můžeme také vidět další hvězdné hráče CS: GO jako například jeho spoluhráče Ilju “Perfecto” Zalutského, který nešetří chválou. „Je lepší hrát se superhvězdou než proti němu,” říká.

The first full-length documentary about @s1mpleO is dropping on our YouTube channel this August!



Watch for free because we're planning to sell the next part to @netflix. And it requires a paid subscription.



️: https://t.co/9YHhqX0b0c#navination #ObsessedWe pic.twitter.com/Dcrc2ZfK4U