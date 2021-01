Šachový turnaj známých osobností se vrací na scénu

Série s názvem PogChamp je online šachový turnaj, kde proti sobě nastupují známé internetové celebrity a streameři. Akce trvající dva týdny má za sebou dva velmi úspěšné turnaje, kterým se podařilo bořit divácké rekordy.

Další turnaj se bude konat ve dnech 14.-28. února 2021. Předchozí ročníky nabízely ceny v hodnotě 50 000 dolarů, tentokrát se částka zvýší až na 100 000 dolarů.

Seznam potvrzených účastníků:

Akcí bude provázet Hikaru Nakamura, šachový šampion ze Spojených států amerických, dále Daniel Rensch, nejmladší šachový mistr a Anna Rudolf, mezinárodní mistryně a velmistryně.

Turnaj bude možné sledovat na Chess.com/tv, Youtube, Twitch, Facebooku i Twitteru. Finále se odehraje 28. února. Divákům bude v průběhu sledování umožněno získat odměny. Hikaru Nakamura dokonce vyzval k účasti na turnaji i Elona Muska a Arnolda Schwarzeneggera.

As you see, we will have some spots to fill. @Schwarzenegger and @elonmusk ?!?! Training the champs will be myself, @GothamChess @Anna_Chess @alexandravbotez @itsandreabotez @GmNaroditsky @akaNemsko and @DanielRensch. The event starts mid February but the coaching begins NOW!