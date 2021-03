Šachy, GTA nebo Valorant. Které herní tituly bavily diváky v únoru nejvíce?

Popularitě streamovací platformy Twitch pomohl boom Grand Theft Auto V, Valorantu a Apex Legends. Nejsledovanější sekcí zůstává “Just Chatting”, kde diváci strávili neuvěřitelných 245 milionů hodin. Druhou nejpopulárnější kategorií je League of Legends s 144 miliony odsledovanými hodinami. K překvapení všech se na třetí příčku dostalo již zmíněné GTA V s 135 miliony hodinami. Důvodem náhlé popularity sedm let starého titulu je spuštění nových serverů, které značně zkrátily nahrávací časy. GTA tak přilákalo spoustu nových tvůrců

Most watched @Twitch categories in February 2021:



1⃣ Just Chatting

2⃣ @LeagueOfLegends

3⃣ Grand Theft Auto V

4⃣ @FortniteGame

5⃣ @Minecraft

6⃣ @CallofDuty #Warzone

7⃣ @PlayVALORANT

8⃣ @CSGO

9⃣ @PlayApex

@playrust



For more insights read: https://t.co/niub9tpqDl pic.twitter.com/ydscWRoTjO