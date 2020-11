Šampionka Seraphine dostane řadu změn, oslabí na support pozici

Hlavní designér Mark “Scruffy” Yetter diskutoval možné změny na svém twitterovém účtu. Dle něj se Seraphine přiblížila support pozici více, než byl původní záměr tvůrců League of Legends. Riot tedy předpokládá, že pár drobných změn ji herně dostanou blíže k pozici na midu. Chystané úpravy mají zlepšit její schopnost udělovat poškození.

First patch is showing us that Seraphine has been skewed towards Support more than intended so we're adding adjustments to 10.23 to shift her primary position to Mid.



Support is quite good right now, so these shouldn't remove the position, just bring it to a reasonable state. pic.twitter.com/22UiHQN3ML — Mark Yetter (@MarkYetter) November 3, 2020

Dále je v plánu zlepšit pasivní schopnosti, které má Seraphine na Q a E. To by zní mělo udělat lepšího šampiona na sólo lajně. Schopnost na klávese E, této popové hvězdy, by měla přinést 100% bonus poškození uděleného minionům, namísto postupného škálování 60/70/80/90/100 procent. Tato schopnost by měla dále ztratit část základního poškození, což by mělo Seraphine uškodit právě na pozici supporta. Pro hráče, kteří budou i nadále chtít využít Seraphine na bot lajně, je stále možnost vymaxovat Beat Drop (E), díky možnosti crowd control (druh kouzla, které omezuje cíl, na které je použito), to bude ale rozdávat menší poškození.

Dle slov designéra Scruffyho by šampionka stále měla být rozumnou volbou na bot lajnu, zároveň ale protihráčům dopřeje více možností, jak se jí bránit. League of Legends patch 10.23 by se měl na servery dostat 11. listopadu.