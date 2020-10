San Francisco vyhrává po druhé v řadě Overwatch League Šampionát

The Shock byl samozřejmě jako obhajitel jedním z nejtěžších soupeřů, což ale nebylo na první pohled sezóny úplně zjevné. Po ztrátě dvou hvězdných hráčů - Jay "sinatraa" Won a Minho "Architect" Parkz začátkem tohoto roku to vypadlo, že se bude tým sídlící na západním pobřeží USA, přímo v srdci Kalifornie dávat dlouho do kupy.

Nicméně po náboru supporta Minki "Viol2t" Parka a snipera Seonchang "ANS" Leeho začal tým udávat tempo v Severoamerické divizi soutěže. San Francisko vstoupilo do playoff jak jeden z favoritů a hned v prvních dvou kolech se potkalo se Seoul Dynasty a Shanghai Dragons, se kterýma si poradilo v napínavých zápasech. Právě se Seoul Dynasty se totiž San Francisko Shock utkalo také ve finále celého Mistrovství a ve velmi přesvědčivém zápase ukázalo svou dominanci, díky čemuž si odneslo titul šampióna.