Sběratel CS:GO skinů překonal rekord, za poslední kousek dal 100 000$

Ekonomika skinů v Counter-Strike:Global Offensive je obrovská. Denně zde proběhnou obchody v hodnotě milionů dolarů. Cena některých položek je zanedbatelná, jiné se mohou vyšplhat až do horentních sum.

Pro sběratele těchto unikátních kousků není neobvyklé utratit za skin tisíce dolarů. Může se jednat například o známý Dragon Lore nebo Gungnir. Vzhledem k vysoké poptávce a nízké dostupnosti se tyto skiny moc nezlevňují. Během psaní tohoto článku nebyl na trhu ani jeden zbrusu nový Dragon Lore a cena lehce použitého skinu byla 3900$. Úplně nový Gungnir byl k dostání, jeho cena činila 3700$. Jedná se tak opravdu o velké částky.

Nejdražší položkou která byla na trhu kdy zakoupena byl až donedávna skin Souvenir AWP | Dragon Lore, jehož cena se vyšplhala na 61,000$. Tento skin překonal tržní rekord i díky zlaté nálepce "Skadoodle". Skadoodle byl členem Cloud9 na Boston Major 2018 a významně se zasloužil na tehdejším vítězství celého turnaje.

Apparently, a Chinese collector just purchased this 4x IBP 0.003 ST Howl for $130,000 in cash. If this amount turns out to be true, it sets the new record as the biggest cash trade in CS:GO history. pic.twitter.com/7Vu3wbXFqE

Po dvou letech byl tento rekord konečně překonán. Aktuální prvenství už nepatří Souvenir skinu. Čínský sběratel dle Twitterového příspěvku ohnePixela zakoupil StatTrak M4A4 Howl s 4x IBuyPower Katowice 2014 nálepkami, za neskutečných 100 000$. Tyto nálepky již nejsou ve hře k dostání, což jednoznačně cenu skinu ještě navýšilo. Na unikátnosti skinu přidala i jeho povrchová kvalita, která nese hodnotu 0.003 (skin je zbrusu nový). Pro představu, CS:GO stupnice kvality skinů vypadá takto:

1) Battle Scared = poničený bojem (0.45-1)

2) Well-Worn = silně opotřebený (0.38-0.45)

3) Field Tested = opotřebený (0.15-0.38)

4) Minimal Wear = lehce opotřebený (0.07-0.15)

5) Factory New = zbrusu nový (0-0.07)

Čínský sběratel a aktuální majitel se ale rozhlíží po prodeji svého kousku. Svůj skin si cení až na šílených 130 000$, což by v případě prodeje vytvořilo další rekord.

UPDATE: He now clarified that $130,000 is the price he would sell it for - he bought it for some less (I am assuming around $100k which still sets the record)