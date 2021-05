ScreaM ve vzteku předčasně ukončil zápas, nelíbí se mu Valorant deathmatch mód

Přesná muška je základem každé FPS hry. Hráči Valorantu musí kromě schopností hrdinů zvládnout i přesnou střelbu, k jejímu tréninku byl mód deathmatch vytvořen, spoustu hráčům ale nevyhovuje. Profesionální hráč týmu Liquid souhlasí s názorem, že mu deathmatch nepomáhá zdokonalit střelbu.

„Nemám rád deathmatch. Pokaždé mě někdo zabije ze zadu a nemyslím si, že je to má chyba. Nepomáhá mi zlepšit se ani rozehrát se, pomáhá mi se akorát rozčílit. Proto se ptám vývojářů, proč tomu tak je?” řekl ScreaM.

Belgický hráč využil v jednom ze svých posledních streamů deathmatch k tomu, aby se rozehrál pro hodnocené zápasy, ale poté, co byl zasažen zezadu hru raději vypnul. Bylo evidentní, že je frustrovaný, protože deathmatch neumožňuje hráčům pořádně potrénovat jejich přesnost.

Již dříve si na podobný problém stěžoval profesionál James “hazed” Cobb.

can i get some '24/7 ASCENT DM :: HS ONLY' type beat



i hate having to q back up, sit through warmup, have people type gg in a dm when its over... i wanna have a straight 2 hour session