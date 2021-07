Sedmiletý hráč utratil v mobilní hře 40 tisíc korun, jeho otec musí prodat auto, aby transakce zaplatil

Muhammad Mutaza, lékař z Colwyn Bay, obdržel od Apple iTunes tučný účet v hodnotě 1300 liber. Jeho syn Ashaz provedl ve free-to-play hře Dragons: Rise of Berk desítky transakcí. Dle slov Muhammada si jeho syn musel zapamatovat heslo k jeho iTunes profilu, když se mu někdy koukal takzvaně přes rameno.

Transakce v hodnotě dvou až sto liber Muhammada zaskočily natolik, že si nebyl v první chvíli jistý, zda se nejedná o podvod. „Nikdy by mě nenapadlo, že se dá utratit tolik peněz ve hře pro děti, která je dostupná už od čtyř let,” sdělil deníku Dailymail Muhammad. „Navíc to nemá žádné omezení, můžete na to kliknout klidně 10 000x a utratit milion liber během půl hodiny,” dodal otec hráče Mutaza.

zdroj: Triangle News

Apple povolil vrácení 207 liber, zbytek ale musí Muhammad za svého syna zaplatit. Aby náhlé výdaje rodina zvládla, byl Muhammad donucen prodat své auto. V dnešní době existuje několik řešení, jak takovým situacím předcházet. Předtím, než svůj telefon svěříte do rukou kohokoliv jiného, si raději důkladně nastavte omezení takových transakcí.