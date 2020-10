Severoamerické CS:GO týmy zvažují přesun do Evropy kvůli podzimním turnajům

Dle zdrojů HLTV.org, by několik severoamerických CS:GO týmů mohlo dokončit letošní sezónu v Evropě, což by umožnilo souboj nejlepších celků tzv. tváří v tvář. Naposledy se totiž týmy Ameriky a Evropy střetly naživo při populárním turnaji IEM Katowice na přelomu Února a Března.

North American teams in talks over European trip for end-of-season tournaments https://t.co/hyJkNFjCqU — HLTVorg (@HLTVorg) October 3, 2020

Právě The BLAST Premier Fall Series by tak byl první turnaj, který by si americké celky v Evropě zahrály. Je tak velmi pravděpodobné, že po skončení IEM New York mnoho z nich tento přesun zváží. Samozřejmě, většina turnajů by se i vzhledem k pandemii stále odehrála online. Nicméně například takový IEM Global Challenge v Německu o 500,000$ by mohl být jeden z důvodů k přesunu.

Zdroje zatím mluví o čtyřech týmech, které přesun zvažují - Liquid, Evil Geniuses, 100 Thieves a MIBR. Samozřejmě by to nemělo smysl pro týmy, které se na podobné velké turnaje jako je BLAST nebo IEM nekvalifikují nebo nebudou pozvány, finální jména tak stále zůstávají záhadou.