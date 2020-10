Shroud: „CS:GO upadá. Nevím, kde se vůbec berou peníze na platy hráčů.”

Nadeshot, zakladatel a CEO severoamerické esportové organizace 100Thieves oznámil odchod týmu z CS:GO scény. Týmu 100Thieves se včera podařilo získat druhé místo na IEM New York 2020, kdy až ve finále podlehli FURIA Esports. Jejich celkové výsledky nebyly vůbec špatné, poslední turnaje zvládly vždy solidně. I přesto však CS:GO scénu tento celek opouští.

You fought hard. You put your all into everything you did. Today marks the end of an era for this incredible group.



A final thank you to the one and only Boys. We wish nothing but the best for all of you in the future. #YTB pic.twitter.com/r6WYUIr9eZ