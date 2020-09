Shroud oznámil novou spolupráci, fanoušci pak zvědavostí shodili stránku Logitechu

Populární streamer spojil síly s Logitech G a společně vydávají novou kolekci herního vybavení. Série produktů se nazývá shroud X Logitech G Collection a jedná se o černo modré věci, které ladí se shroudovým logem. Kvůli této spolupráci musel shroud trochu pozměnit své logo, protože se mu předchozí varianta na produktech moc nelíbila.

Konkrétně se jedná o toto vybavení:



Očekává se však, že další produkty budou následovat.

Started using Logitech G products years ago and now we have a line of our own. Introducing the shroud x @LogitechG PRO line. Get yours: https://t.co/lALCEnGFtk pic.twitter.com/YnH9zwroKu