Shroud se vrací, kde však bude streamovat?

Jeden z nejpopulárnějších streamerů na světě jménem Michael "Shroud" Grzesiek, který byl jednou z "obětí" konce Mixeru - neúspěšné streamovací platformy Microsoftu. Bývalý profesionální hráč, známý především pro svou nadlidskou přesnost v jakékoliv FPS hře, uzavřel minulý rok na platformě Mixer lukrativní smlouvu.

Spekuluje se dokonce o 10-15 milionech dolarů v budoucích pěti letech. Celá smlouva se však stala neplatnou poté, co Microsoft vyhodnotil, že podobná investice byla chyba. To vše poté, co z platformy Twitch přetáhly streamery, jako je Ninja, Gothalion, nebo právě výše zmíněný Shroud. Nicméně peníze těmto streamerům zůstaly. Tzn. Shroud si za ani ne rok vydělal to, co měl dostávat dalších pět let.

Shroudova poslední interakce se světem proběhla minulý měsíc, kdy na sociální síti Twitter ohlásil, že si dává přestávku od streamování do té doby, než se rozhodne, jaké budou jeho další kroky. Existují totiž spekulace, ve kterých měl Shroud dostat luxusní nabídku od Facebook Gaming, nicméně žádné potvrzení této možné skutečnosti nepřišlo.

Shroud tak měsíc čekání uzavřel vlastně nic moc neříkajícím videem. Sám jsem se snažil v záznamu výše najít náznak toho, kam by se mohl Shroud posunout, avšak bez úspěchu. Je ale jasné, že na další ohlášení nebudeme dlouho čekat.

Co myslíte vy, na jakou platformu půjde Shroud dále?