Slavní streameři bojují proti obrovskému množství cheaterů v Call of Duty Warzone

Jack “CouRage” Dunlop a Timothy “TimtheTatman” Betar už toho mají dost. Dvojice streamerů narazila v živém vysílání spolu s hráčem NICKMERCSEM a Cloakzem na skupinu hackerů. Zkušenost byla pro hráče natolik frustrující, že se rozhodli kontaktovat vývojáře hry, společnost Activision. „Aktuálně jsou zde dva cheateři připojující se do našeho lobby, kteří nám kazí herní zážitek. To vše sleduje 150 tisíc lidí na našem živém streamu,” napsal CouRage.

Hey @Activision @RavenSoftware



I think it would be extremely beneficial to have someone watch our livestreams and ban blatant cheaters on the spot.



Currently, there are two cheaters joining our lobbies and ruining our Warzone experience with about 150,000 live viewers watching