Slavní Youtubeři se stávají spolumajiteli esportové organizace 100 Thieves

Tito dva věhlasní Youtubeři se přidají k majitelům jménem Matt "Nadeshot" Haag, Scooter Braun, Drake a Dan Gilbert. Organizace pro Valkyrae ani CouRage není žádnou neznámou, oba tvůrci jsou totiž už několik let tváří 100 Thieves a vstup do samotného vedení tak není žádným velkým překvapením. Sám Nadeshot, hlavní tvář a zakladatel organizace oba Youtubery vychvaloval a jde vidět, že i mimo profesní svět jsou velkými přáteli.

Two of our creators @Valkyrae & @CouRageJD have been integral to our success as an organization these past few years. Today, we’re so thrilled to announce both of them as co-owners of 100 Thieves! #100Thieves pic.twitter.com/zViRHTYG02